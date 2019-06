Corniche des Almadies : un 4x4 finit sa course dans une chambre et tue 3 personnes Un véhicule 4x4 a tué 3 personnes, hier, vers 3h du matin, sur la corniche des Alamadies, selon la RFM. Le chauffeur de la voiture qui serait ivre, a perdu le contrôle de son véhicule avant de finir sa course dans une chambre, tuant ses 4 occupants, des guinéens d’origine. Les gendarmes ont trouvé des bouteilles d’alcool dans la voiture. Les victimes ont été acheminées à l’hôpital général de Grand-yoff.

Rédigé par leral.net le Samedi 8 Juin 2019 à 13:12 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos