Coronavirus : 2 jumelles de 37 ans meurent à 3 jours d'intervalle Rédigé par La rédaction de leral.net le 26 Avril 2019 à 07:52 Emma et Katy Davies étaient toutes deux infirmières et souffraient des mêmes problèmes de santé chroniques, rapporte le journal Sud-Ouest.

Au Royaume-Uni, la triste histoire des jumelles Davies a suscité une immense vague d'émotion. Emma et Katy, deux soeurs jumelles âgées de 37 ans, sont mortes cette semaine des suites de l'épidémie de coronavirus dans la ville de Southampton. Katy est morte mardi 21 avril, Emma dans la nuit du 22 au 23. Toutes deux étaient infirmières et souffraient des mêmes problèmes de santé chroniques, comme l'a annoncé leur jeune soeur Zoé, citée par le journal Sud-Ouest.



"Il n'y a pas de mots pour décrire à quel point elles étaient spéciales, a expliqué la jeune femme à la BBC. Depuis qu'elles étaient enfants, elles s'amusaient à jouer aux docteurs et aux infirmières en s'occupant de leurs poupées. Elles ont tout donné à leurs patients".



Hommage solennel à l'hôpital de Southampton



Sur son compte Facebook, l'hôpital de Southampton a rendu hommage aux deux infirmières via une vidéo des applaudissements désormais quotidiens en remerciement au personnel soignant. "Hier soir, nous sommes sortis à 20 heures pour applaudir, peut-on lire. Ce moment était particulièrement chargé d'émotion puisque nous l'avons dédié à notre collègue Katy, membre respecté et source d'inspiration pour l'ensemble des infirmières de l'établissement."



"Ce matin, poursuit le personnel de l'hôpital, nous apprenions la triste nouvelle de la mort de sa soeur jumelle Emma. Nos pensées vont à leurs amis et à leur famille…". Emma avait également travaillé dans cet hôpital pendant plusieurs années, jusqu'en 2013. Depuis le début de l'épidémie, 50 infirmières ont perdu la vie au Royaume-Uni après avoir été contaminées.

AFP

