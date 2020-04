Coronavirus: 2 nouveaux cas contacts enregistrés à Diouloulou Deux nouveaux malades du Covid-19 ont été enregistrés à Diouloulou, mercredi 29 avril 2020, portant à trois le nombre personnes contaminées dans cette commune du département de Bignona. Ces derniers patients en date au niveau de la région de Ziguinchor, sont des cas contact, issus d’un cas contact qui avait été identifié au quartier Diabir de la commune de Ziguinchor. Ils font partie de la dizaine de personnes qui étaient confinées à Diouloulou, après le premier cas testé positif au coronavirus, à Diabir. Le concerné avait fait un bref séjour à Diouloulou, période de temps pendant laquelle il a transmis le virus à certaines gens.



Au total, il y a 17 cas testés positifs au Coronavirus dans la région de Ziguinchor, dont 5 patients guéris, 1 décédé, et 11 autres encore sous traitement.



L’administration territoriale et les autorités médicales poursuivent la sensibilisation des populations sur la dangerosité du coronavirus. Quant aux forces de défense et de sécurité, elles veillent à ce que les mesures-barrières soient respectées par tous.







Moussa SADIO

