Coronavirus : Après l’Egypte, un premier cas confirmé dans un autre pays africain

Le patient est un citoyen italien arrivé dans le pays le 17 février dernier. Il a été placé en quarantaine à l’Institut Pasteur à Alger, a précisé le ministre.



« Ils étaient deux à la base et un seul a été testé positif au coronavirus », a Abderrahmane Benbouzid dans un reportage diffusé.



C’est le deuxième cas confirmé sur le continent africain, mais il survient alors que le virus COVID-19 s’est propagé dans plusieurs pays à travers l’Europe et le Moyen-Orient.



Le virus est désormais présent dans une trentaine de pays ; la Chine, le Japon, la Corée du Sud, l’Iran et l’Italie étant parmi les plus durement touchés. Selon l’Organisation mondiale de la santé, le taux de décès s’élevait mardi à plus de 2 666 avec 80 000 cas.