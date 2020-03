Coronavirus: Arteta et Paulo Dybala testés positifs, Benjamin Mendy mis en quarantaine Le coronavirus continue de progresser et touche de plus en plus des sportifs de premier plan. Après le basketteur de Utah Jazz en NBA, le Français Rudi Gobert, et le joueur de la Juventus Rugani, deux autres cas sont annoncés. Il s’agit d’un autre joueur de la Juventus de Turin, Paolo Dybala et du coach espagnol d’Arsenal, Mikel Arteta. Le latéral gauche de Man City, le français Benjamin Mendy est pour sa part, mis en quarantaine. Un membre de sa famille a été testé positif au coronavirus.

