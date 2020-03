Coronavirus: Bara Dolly demande l’annulation du «Magal» de Porokhane

Le parlementaire Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly fait partie de ceux qui demandent l’annulation du «Magal» de Porokhane, célébré le 5 mars prochain, suite à l’épidémie du coronavirus qui se propage de plus en plus au Sénégal.



Interrogé par nos confrères de la « Tribune », le député du parti «Bokk Gis-Gis» réclame également l’annulation des autres manifestations religieuses, à savoir l’Appel des Layènes, le Daaka de Médina Gounass, le Kazu Rajab et la Ziarra générale de Tivaouane, avant d’inviter le Khalife général des Mourides à vite réagir.

