Coronavirus- Cap-Skirring: 178 touristes français rapatriés

Quelque 178 touristes français ont quitté Cap-Skirring, ce mercredi 18 mars, pour regagner leur pays d’origine, a appris Seneweb. Ces ressortissants français disent être «obligés» d’écourter leur séjour touristique au pays de la téranga, pour cause de coronavirus qui est en train de se propager un peu partout dans le monde.



Ils ont décidé de rentrer avant l’entrée en vigueur, ce mercredi à 23 h 59, de la mesure de l’Etat sénégalais de fermer ses frontières aériennes avec la France, la Belgique, l’Espagne et l’Italie, fortement touchés par la pandémie.



L’opération de rapatriement s’est déroulée, vers les coups de 14 h, à l’aéroport international de Cap-Skirring, en présence du sous-préfet de Cabrousse, des autorités militaires et des personnalités de l’Agence des aéroports du Sénégal (Ads), d’après toujours nos informateurs. Qui annoncent d’ailleurs qu’un autre vol était prévu en début de soirée.





Pour rappel, un cas suspect avait été signalé dans cette ville touristique. Il s’agit d’un touriste français de 88 ans. Mais les tests effectués par l’institut Pasteur de Dakar se sont révélés négatifs.

