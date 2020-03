Accueil Envoyer Partager sur facebook Coronavirus : Des Sénégalais d'Italie "mis en quarantaine" Rédigé par La rédaction de leral... le 9 Mars 2020 à 16:20

La situation est inquietante chez les Sénégalais vivant dans la région de Lombardie. Même s'ils n'ont enregistré aucun cas de contamination pour le moment. Pour cause, les rassemblements de personnes sont interdits par la loi.



Président de l'Association des Sénégalais de Brescia et Provinces, Seydina Camara informe : "La situation est devenue de plus en plus grave. Nous, en tant que communauté sénégalaise, nous sommes là, même si c'est vrai que jusqu' à présent il n'y a aucun Sénégalais malade. Cela n'empêche que la situation est dramatique. Car nous avons enregistré plus de 366 décès et rien que dans la région où nous vivons nous avons enregistré plus de la moitié, donc c'est extrêmement grave".



Tout en indiquant : "Depuis hier (dimanche), il y a une loi qui dispose que quiconque se permet au-delà des dahiras de recevoir, même chez lui, un nombre de personnes sera puni de sanctions. Nous sommes carrément mis en quarantaine. Chacun de nous doit rester chez soi, à part sortir pour aller au travail ou au marché. Presque toutes nos activités sont réduites".



Selon la Rfm, plus de 300 cas ont été enregistrés dans ce pays dont 143 en une seule journée.

Les villes de Milan et de Venise sont mises en quarantaine



