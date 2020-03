Coronavirus: John Obi Mikel résilie son contrat avec Trabzonspor Alors que les matchs de SüperLig se jouent à huis clos et que les dirigeants refusent de suspendre le championnat à cause du coronavirus, John Obi Mikel a décidé de claquer la porte de Trabzonspor, pourtant actuel leader du championnat.

Dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux, le club turc a en effet annoncé que le contrat qui le liait avec le Nigérian a été rompu avec effet immédiat et «?consentement mutuel. Le joueur a renoncé aux mois de salaire qu’il lui restait à toucher?» . L'intéressé assume totalement son geste et en profite pour dénoncer la gestion maladroite de la crise sanitaire par les dirigeants turcs, après avoir notamment refusé de jouer la rencontre contre Ba?ak?ehir, actuel dauphin du championnat : «?Il y a plus important dans la vie que le football. Je ne me sens pas à l’aise et je ne veux pas jouer au foot dans cette situation. Tout le monde devrait rester à la maison avec sa famille et ses êtres chers dans un moment aussi critique. La saison devrait être annulée à cause de la période mouvementée que traverse la planète?» , avait publié le milieu de terrain de 32 ans.

Sofoot.com



