Coronavirus : L’Egypte annonce le premier mort

Un ressortissant allemand est la première personne décédée dans le sud-ouest égyptien des suites de Coronavirus. L'annonce a été faite dimanche par le porte-parole du ministère de la Santé dans un communiqué. Le communiqué note que le ressortissant allemand âgé de 60 ans, admis à l'hôpital public le 6 mars dernier et testé positif au coronavirus le lendemain est mort ce dimanche 9 mars.

Le ministère tient à préciser que le cas de l'allemand ne fait pas partie des 48 enregistrés au total en Egypte, parmi lesquels figurent 45 personnes contaminées sur un bateau de croisière dont les passagers et membres d'équipage qui ont été débarqués dimanche dans le sud du pays. Et même si les cas sont "asymptomatiques", le ministère révèle toutefois que parmi les membres d'équipage, 11 se sont révélés négatifs samedi après de nouveaux tests.

Ils ont néanmoins été placés en quarantaine dans un hôpital ainsi que les 34 autres cas, toujours positifs.

L' annonce de la mort du malade allemand intervient alors même que les autorités font face à de nombreuses infections sur un bateau de croisière sur lequel 45 cas ont été détectés et évacués à Louxor dans le sud.

Dimanche, le ministre israélien de l'Intérieur Aryeh Deri a annoncé l'interdiction d'entrée en Israël de toute personne ayant séjourné en Egypte au cours des deux dernières semaines, à l'exception des citoyens israéliens et des résidents.

Les personnes concernées "seront interdites d'entrée en Israël par voie aérienne, maritime ou terrestre" ajoute Aryeh Deri.

BBC-Afrique

