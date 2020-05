Coronavirus: L’Italie entame demain lundi son déconfinement

À partir de demain, lundi 4 mai, l'Italie va entamer son déconfinement progressif. C'est le cas d'une quinzaine de pays en Europe. Tous enclencheront demain leurs propres mesures d'assouplissement du confinement. L'Italie, durement touchée par la pandémie et cloîtrée depuis deux mois, attend avec fébrilité la levée partielle des restrictions.



Si les écoles italiennes resteront fermées jusqu'en septembre, le pays autorise tout de même sa population à se promener et rendre visite à des proches, pour la première fois en neuf semaines. Ainsi, le 4 mai, les Italiens pourront se déplacer dans leur commune et retourner dans les parcs avec un maintien des distanciations sociales, mais seulement pour des durées courtes et essentiellement pour des motifs de travail et de santé. La vente à emporter dans les bars et restaurants est également autorisée.



Néanmoins, les mesures diffèrent dans les vingt régions du pays, contribuant à une certaine confusion. La Calabre et la Vénétie ont ainsi déjà allégé les restrictions, autorisant notamment la réouverture des bars et restaurants, mais sans terrasse. Plusieurs secteurs de l'économie (bâtiment, automobile, luxe...) ont repris le 27 avril à l'échelle nationale.



