Accueil Envoyer Partager sur facebook Coronavirus: L’OMS appelle l’Afrique à « se réveiller » et se préparer au «pire». Rédigé par La rédaction de leral.net le 19 Mars 2020 à 06:47 Le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé a qualifié, ce mercredi 18 mars, le nouveau coronavirus d’ « ennemi de l’humanité » et a lancé un avertissement aux pays africains.

Les autorités sanitaires mondiales ont appelé l’Afrique à « se réveiller » face à la menace du nouveau coronavirus, soulignant que le continent devait se préparer au « pire ».



« Plus de 200 000 cas ont été signalés à l’OMS et plus de 8 000 personnes ont perdu la vie », dont un enfant, a déclaré ce mercredi le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d’une conférence de presse virtuelle, soulignant que plus de 80% des cas ont été recensés en Europe et dans le Pacifique occidental. Mais le patron de l’OMS a une fois de plus demandé à l’ensemble de la communauté internationale de se mobiliser, insistant sur le fait que « l’Afrique devrait se réveiller, mon continent devrait se réveiller ».



Une « menace sans précédent »



Le 11 mars, l’OMS avait qualifié l’épidémie du Covid-19 de « pandémie », poussant de nombreux pays à prendre des mesures exceptionnelles. « Ce coronavirus constitue une menace sans précédent, a ajouté le patron de l’institution ce mercredi. Mais c’est aussi une occasion sans précédent de nous rassembler contre un ennemi commun, un ennemi de l’humanité. »



L’Afrique a été tardivement affectée par la pandémie, mais le nombre de cas a rapidement augmenté. On comptait, mardi 17 mars avant minuit, 462 cas sur l’ensemble du continent.

RFI

Accueil Partager sur facebook



Plus de Télé < > France : 4 095 amendes pour non-respect des règles du confinement Coronavirus : « 136 équipes européennes travaillent sur un vaccin »