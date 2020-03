Coronavirus : L’Oms promet de soutenir le Sénégal La représentante de l’Organisation mondiale de la Santé au Sénégal, a assuré que l’OMS poursuivre son soutien au Sénégal dans la riposte, après un premier cas confirmé du coronavirus au Sénégal, lundi dernier.

« En tant que partenaire, nous allons poursuivre notre appui en mode riposte parce que nous appuyons le pays pour se préparer. Et maintenant que la maladie est là, nous allons accélérer le pas et entrer dans la réponse effective. Nous allons le faire avec les autres partenaires avec lesquels déjà une coordination était mise en place pour soutenir le Sénégal », a notamment déclaré Lucie Emboua.

Elle a aussi assuré que l’Oms compte travailler avec la compagnie aérienne Air Sénégal pour le traçage des autres passagers. « A partir du moment où nous savons que le cas a pris un avion, nous allons repasser sur ses traces et nous allons travailler avec la compagnie aérienne pour voir quels étaient les contacts au niveau de l’avion mais aussi au sol », a-t-elle dit.



