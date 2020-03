Coronavirus : L'ancien président du Real Madrid en soins intensifs

Selon les médias espagnols, Lorenzo Sanz, ancien président du Real Madrid (1995-2000) est hospitalisé en soins intensifs à Madrid, avec un "pronostic grave". Agé de 76 ans, il est atteint par le coronavirus.



Un ancien président du Real Madrid lutte contre le coronavirus. Selon les médias espagnols, qui reprennent l'information d'Ideal, Lorenzo Sanz est hospitalisé dans une unité de soins intensifs de la Fondation Jiménez Díaz, à Madrid.



Agé de 76 ans, il est atteint du coronavirus à 99%, avant de recevoir les résultats complets des examens. Avec un "pronostic grave" selon les médecins, il a de la fièvre depuis plusieurs jours et souffre de problèmes respiratoires, mais n'a pas été intubé.



Le premier sacre en Ligue des champions depuis 32 ans



Sous la direction de Lorenzo Sanz, le Real Madrid a ajouté deux sacres en Ligue des champions. En 1998 d'abord, face à la Juventus à Amsterdam, pour la 7e victoire madrilène et la première depuis 32 ans. Puis en 2000, contre Valence au Stade de France.



Le Real Madrid a aussi remporté la Liga et la Supercoupe d'Espagne en 1997, ainsi que la Coupe intercontinentale en 1998. Ayant perdu l'élection pour la présidence en 2000, Lorenzo Sanz a cédé sa place à Florentino Perez, l'actuel président du Real Madrid, qui en est à son deuxième passage (2000-2006 et depuis 2009).



