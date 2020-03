La France compte ce soir 19.856 cas confirmés de Covid-19, soit 3176 de plus qu’hier soir. 8675 personnes sont actuellement hospitalisées, soit 1435 de plus que dimanche soir. Parmi elles, 2082 sont en réanimation, soit 335 de plus qu’hier, a annoncé le ministre de la Santé, Olivier Véran.



Par ailleurs, 860 décès sont à déplorer depuis le début de l’épidémie, soit 186 de plus en 24 heures.