Coronavirus : La Sonatel offre 420 millions et des gratuités aux clients d’orange Le communiqué de la Sonatel détaille les gratuités, au nombre de 3, pour les clients d’Orange : la baisse de 50% des frais de rechargement Woyofal en concertation avec Senelec, la gratuité pendant 30 jours des frais de paiement des factures d’eau (Sen’Eau) et d’électricité (Senelec) et de téléphone par Orange Money, et enfin, la gratuité pendant 30 jours des frais sur tous les paiements marchands par Orange Money, selon Igfm.

Rédigé par leral.net le Vendredi 20 Mars 2020 à 10:48 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos