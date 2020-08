Coronavirus : "La deuxième vague a démarré, le plus à craindre est devant nous" Rédigé par leral.net le Samedi 15 Août 2020 à 15:00 | | 0 commentaire(s)|

"Il va falloir s'habituer à porter le masque en toutes circonstances" "On est aux pieds de la deuxième vague." Alors que ce lundi marque une nouvelle étape pour la capitale vers un durcissement des mesures sanitaires, le professeur Djillali Annane, chef du service de réanimation à l'Hôpital Raymond-Poincaré de Garches (Hauts-de-Seine),...





Source : Djillali Annane, chef du service de réanimation à l'Hôpital Raymond-Poincaré, a estimé qu'il fallait passer par des "mesures drastiques" pour éviter la résurgence du virus qui se révèle "extrêmement forte et violente".Source : https://www.podcastjournal.net/Coronavirus-La-deux...

