Coronavirus: Le « modou-modou » de Touba et 2 autres patients guéris

Rédigé par leral.net le Lundi 23 Mars 2020 à 18:41 | | 0 commentaire(s)|

Trois patients contaminés au coronavirus ont été déclarées guéris, ce lundi. Parmi eux, le cas de Touba qui avait contaminé plusieurs personnes dont des membres de sa famille.



A retenir que 12 nouveaux cas sont revenus positifs. Il s’agit de 6 « importés », de 2 contacts et de 4 issus de la transmission communautaire.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos