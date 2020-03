Accueil Envoyer Partager sur facebook Coronavirus : Le premier des 9 avions russes transportant de l’aide s’envole vers l’Italie Rédigé par La rédaction de leral... le 23 Mars 2020 à 10:00

Le premier des neuf avions des forces aérospatiales russes qui vont transporter en Italie une centaine de spécialistes ainsi que de l’équipement a quitté l'aérodrome militaire de Chkalovsky, près de Moscou, a annoncé la Défense russe. Un deuxième vient de quitter le sol.



Conformément à l’ordre du ministère russe de la Défense, le premier des neuf avions Il-76 a décollé de l'aérodrome militaire de Chkalovsky. Il se dirige vers l’Italie avec à son bord de l’aide pour ce pays.



«Le premier avion Il-76 des forces aérospatiales russes a décollé de l'aérodrome militaire de Chkalovsky avec des spécialistes militaires russes et du matériel pour aller en République italienne afin d’aider à lutter contre le coronavirus.»



Neuf avions déployés



Suite à l’ordre du ministère russe de la Défense, les neuf avions Il-76 de l'aviation de transport militaire qui doivent transporter de l’aide en Italie ont été déployés sur l’aérodrome militaire de Chkalovsky le 22 mars.



Au total, un groupe d'une centaine de personnes doit partir. Il comprend les principaux experts du ministère de la Défense dans les domaines de la virologie et de l'épidémiologie, lesquels ont une expérience internationale significative dans la lutte contre les épidémies.

Ils avaient déjà participé à la lutte contre les épidémies de la peste africaine, de l’anthrax ainsi qu’au développement d’un vaccin contre le virus Ebola.



En outre, «des équipements modernes pour diagnostiquer et mettre en œuvre des mesures de désinfection» seront envoyés.



