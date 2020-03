Accueil Envoyer Partager sur facebook Coronavirus : Le prince Charles testé positif Rédigé par La rédaction de leral... le 25 Mars 2020 à 11:31

Comme le rapporte l'AFP, le prince Charles a été testé positif au Coronavirus. Il est confiné dans sa demeure en Écosse avec son épouse Camilla.



Le prince Charles a été testé positif au coronavirus, ce mercredi 25 mars 2020. Le Royaume-Uni est sous le choc. Dans un communiqué officiel, les services du père d'Harry et William ont rapporté qu'il présente "présente de légers symptômes", de nouveau coronavirus.



À 71 ans, le prince Charles "reste en bonne santé", à l'exception de ces symptômes, a assuré Clarence House dans un communiqué relayé par le média britannique The Guardian.



"Conformément aux mesures du gouvernement et aux conseils médicaux, le prince et la duchesse s'isolent chez eux en Écosse", peut-on lire dans le texte de Clarence House. Le prince Charles est arrivé dimanche dans sa résidence de Birkhall. Il a été soumis au test le lendemain.



"Il n'est pas possible de savoir par qui le Prince a contracté le virus, en raison du nombre élevé d'engagements qu'il a effectué ses dernières semaines", poursuit le communiqué. Le tabloïd The Mirror précise que Camilla Parker-Bowles, la duchesse de Cornouailles a testé "négative" pour le coronavirus. Les deux époux sont confinés dans la même demeure mais dans des appartements "séparés", en Écosse.



