Coronavirus Live Updates: les entreprises géorgiennes commencent à rouvrir; La FDA émet un avertissement sur les médicaments antipaludiques Rédigé par Hacker Fofana le 24 Avril 2020 à 18:26 La FDA a averti que les médicaments peuvent provoquer des anomalies dangereuses du rythme cardiaque. Le fabricant de Lysol et d'autres désinfectants a émis un avertissement contre une mauvaise utilisation de ses produits après que le président Trump eut vanté leur pouvoir de tuer le virus.

Le président Trump a signé la dernière série de lois sur la protection contre les virus, un ensemble de 484 milliards de dollars pour aider les petites entreprises et les hôpitaux.



Après avoir initialement soutenu le plan du gouverneur de Géorgie , le président Trump a nié vendredi ce soutien et a déclaré que certaines entreprises de l'État "devraient emprunter un chemin un peu plus lent".



Le maire Keisha Lance Bottoms d'Atlanta a exhorté les gens à rester chez eux.



"Écoutez les scientifiques", a déclaré Mme Bottoms vendredi sur "Good Morning America". «Il n'y a rien d'essentiel à aller dans un bowling ou à se faire soigner en plein milieu d'une pandémie.»



Mais dans un centre commercial sur Auburn Avenue, au cœur du quartier des affaires noir historique d'Atlanta, chaque place dans le parking était pleine. Il y a deux salons de coiffure dans le centre commercial, et tous deux étaient ouverts et recevaient un lent filet de clients. Peu d'employés portaient des masques.



En Géorgie, les statistiques gouvernementales montrent que l'État a enregistré plus de 22 000 cas de virus et qu'au moins 892 personnes sont décédées.



La douleur en Géorgie ne s'est pas répartie uniformément. Dans le comté rural de Dougherty, qui comprend Albany, les autorités ont signalé près de 1 500 cas connus et 108 décès.



Les autorités ont constaté que les funérailles d'un concierge à la retraite qui ont amené plus de 200 personnes dans une petite chapelle commémorative à Albany, une ville de 75 000 habitants et le siège du comté, ont été à l'origine de l'épidémie. Le comté de Chatham, qui comprend Savannah, et qui compte plus de deux fois plus d'habitants que le comté de Dougherty, compte 200 cas connus et six décès.



Les cas les plus globaux sont concentrés dans la région d'Atlanta. Mais les taux par habitant les plus élevés se trouvent dans le sud-ouest de l'État. En plus du comté de Dougherty, la situation a été particulièrement sombre à Sumter, Lee, Mitchell, Early et Terrell C



pays. Les Géorgiens noirs représentent une pluralité de cas et de décès, même s'ils ne représentent qu'environ un tiers de la population de l'État.



Dans une série de tweets jeudi soir, M. Kemp a déclaré que l'État avait "réussi dans nos efforts pour protéger les Géorgiens et l'infrastructure de santé de notre état".



"Maintenant, avec des données favorables et l'approbation des responsables de la santé publique, nous faisons un autre pas en avant mesuré en ouvrant des entreprises fermées pour des opérations limitées", a-t-il poursuivi. «Je sais que ces Géorgiens assidus donneront la priorité à la sécurité de leurs employés et de leurs clients.»



Alors que certains coiffeurs préparaient des espaces de travail pour leurs premiers clients dans les semaines du vendredi matin en Géorgie, d'autres ont dit qu'ils resteraient chez eux, de peur de propager le virus aux clients.



À Atlanta, Lindsey Maxfield, 33 ans, coiffeuse, a déclaré qu'elle était heureuse que son lieu de travail, Cameo Salon, reste fermé. "Faire venir des gens au salon est ridicule", a-t-elle déclaré.



