Coronavirus: Macky Sall annonce l'amplification des mesures et invite les Sénégalais à...

Le président sénégalais, Macky Sall, a décidé de prendre les devants face à la propagation rapide du coronavirus, qui a dépassé les 3.000 morts pour plus de 86.000 infections dans une soixantaine de pays. Lors de la Levée des couleurs ce lundi, le chef de l’Etat, a annoncé que les mesures prises depuis un mois vont être amplifiées. Pour que ce combat soit gagné, il a invité les Sénégalais à suivre les recommandations qui sont faites par les services de la santé.



« Dans la journée je saurais exactement l’évaluation de la situation réelle au Sénégal et j’en rendrais compte », a déclaré le chef de l’Etat. Avant d’inviter les Sénégalais à s’approprier des recommandations faites par les services de santé.



« Je voudrais simplement recommandé à nos compatriotes de faire attention et de suivre les recommandations qui sont faites par les services de la santé sur l’hygiène des mains, la propreté mais aussi d’éviter tout ce qui est rassemblement inutile en cette période », a-t-il lancé.



Concernant la réunion d’urgence qui se tient actuellement au Palais, le président Sall d’informer : « Nous allons examiner les capacités ainsi que les mesures d’urgences à mettre en œuvre face à cette situation qui doit être aussi pris en charge par les Africains de façon très sérieux jusque-là le continent était plus ou moins épargné. Et, aujourd’hui, il y a trois pays qui ont connu la propagation du Covid-19». Donc, a souligné le chef de l'Etat, « il ne faut pas attendre que ça nous tombe dessous pour réagir ».



Avant de conclure : « Depuis un mois d’importants mesures ont été prises, mais nous allons les amplifier ».

