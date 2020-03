Coronavirus: Moussa Baldé et Samba Ndiobène Kâ n’ont pas pris part à la réunion du Conseil des ministres, hier C’était annoncé, ça a été appliqué, le ministre de l’Agriculture, Moussa Baldé et celui de l’Elevage, Samba Ndiobène Kâ, rentrés dernièrement de Paris où ils avaient conduit la délégation sénégalaise au Salon de l’Agriculture, n’ont pas pris part à la réunion du Conseil des ministres, qui s’est tenue, hier, au palais de la République, selon "L’Observateur". La mise en quarantaine annoncée de la délégation, n’a toutefois, pas eu lieu. Le Sénégal a enregistré 4 cas de coronavirus, pour l’heure, selon le ministère de la Santé.

Rédigé par leral.net le Jeudi 5 Mars 2020 à 08:34



