Coronavirus / Nigéria: Le président Muhammadu Buhari en quarantaine

Le président nigérian Muhammadu Buhari et son directeur de cabinet Abba Kyari ont été soumis ce mardi 24 mars, à un test au coronavirus par l’Agence nigériane de contrôle des maladies (NCDC).



Les résultats du test se sont avérés positif pour le directeur de cabinet et négatif pour le président Buhari. Toutefois, ce dernier s’est volontairement mis en quarantaine ce mercredi, après avoir été pris de toux persistantes.



D’ailleurs, selon une source gouvernementale contactée par Sahara Reporters, toutes les activités ont été suspendues à la villa présidentielle et tous ceux qui étaient en contact avec le conseiller Kyari depuis son retour d’Allemagne au début du mois, ont été priés de s’auto-isoler, rapporte beninwebtv.com.