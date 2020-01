Accueil Envoyer Partager sur facebook Coronavirus: Pour se protéger contre la maladie, il porte un casque pour moto dans un avion Rédigé par Mamadou Mangane le 30 Janvier 2020 à 09:45 Un passager inquiet de l’épidémie mortelle de coronavirus a porté un casque pour moto à bord d’un vol de la Chine vers l’Australie pour se protéger contre l’infection.

La tenue de l’homme a été rapportée par d’autres passagers sur le vol de Shanghai à Perth mercredi matin alors que le nombre de morts dans le pays asiatique est passé de 106 à 132 en l’espace d’une journée.



Ceux qui ont atterri à Perth vers 9 h 30 à bord du vol China Eastern ont également dû rester sur leurs sièges pendant que les autorités les pulvérisaient avec une substance chimique, a déclaré un passager



“Lors de mon transfert à Shanghai, je n’ai vu personne à l’aéroport sans masque ”, a expliqué la passagère Marina Jambrina à The West Australian.



“Il y avait un gars portant un casque [pour moto]”, a expliqué un autre passager, John Fu.



Comme cela est devenu une norme pour les vols arrivant en Australie en provenance de Chine, les passagers ont également reçu des fiches d’information détaillant les moyens de se protéger du virus.



Les autorités chinoises ont confirmé mercredi que le nombre de morts avait augmenté de 16 et que le nombre de cas confirmés était passé à 5 974 au lieu de 4 515.



Pendant ce temps, les autorités australiennes craignent que 16 autres personnes, dont un enfant de deux ans, n’aient pu contracter le virus rien qu’en Nouvelle-Galles du Sud.

