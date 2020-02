Coronavirus : Un bateau de croisière mis en quarantaine au large du Japon

Un dizaine de personnes à bord du bateau de croisière Diamond Princess amarré dans le port japonais de Yokohama, ont été déclarées positives au test du coronavirus. La propagation du virus viendrait d’un homme de 80 ans tombé malade du virus, qui était sur le navire le mois dernier.



L’homme en provenance de Hong Kong et soupçonné d’être la source est monté à bord du navire de croisière à Yokohama, au Japon, le 20 janvier, et a débarqué à Hong Kong le 25 janvier. Il n’a été découvert qu’après avoir été testé positif au virus.



Pour l’heure, prés de 300 des 3 700 personnes à bord du navire ont été testées et nombre de personnes infectées pourrait augmenter. Les passagers et l’équipage du navire seront désormais en quarantaine pendant 14 jours qui serait la période d’incubation du virus, rapporte bbc.com.