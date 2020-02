Accueil Envoyer Partager sur facebook Coronavirus : Un cinquième mort enregistré en Italie Rédigé par La rédaction de leral... le 24 Février 2020 à 13:14

La propagation du coronavirus s’accélère. En Europe, l’Italie est particulièrement touchée, Une cinquième personne infectée par le virus est morte, a déclaré ce lundi 24 février 2020 le chef de l’Agence de protection civile. Ce cinquième décès a été annoncé vers midi, il s’agit d’un homme de 88 ans résidant au sud de Milan, précise Ouest France



Le premier cas mortel en Italie était un maçon retraité de 78 ans à Vo’Euganeo, près de Padoue, en Vénétie, qui est décédé le 21 février. Le deuxième décès a été celui d’une femme de 77 ans, trouvée morte chez elle le 22 février, à Casalpusterlengo, près de Codogno, à 60 km au sud de Milan. Un test post-mortem a détecté la présence du virus.



Les autorités ont annoncé dimanche soir une troisième victime, une femme âgée, hospitalisée depuis plusieurs jours en état grave et atteinte d’un cancer mais qui avait contracté le nouveau coronavirus.



Pour l'heure, l'Italie est le pays le plus touché en Europe et l'un des plus affectés dans le monde après la Chine, la Corée du sud et l'Iran.



