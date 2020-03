Coronavirus: Un deuxième Français testé positif au Sénégal (Source officielle)

Rédigé par leral.net le Mardi 3 Mars 2020

Le Sénégal a enregistré un deuxième cas de coronavirus, a annoncé mardi dans un communiqué, le ministère de la Santé et de l’Action sociale. « Il s’agit d’un ressortissant français âgé de 80 ans, résident à Sarcelles, dans la banlieue parisienne en France. Il est arrivé au Sénégal le 29 février 2020. Il a été consulté le 02 février 2020 à l’hôpital Roi Baudoin (Guédiawaye) , où il a été pris en charge, puis transféré au service des maladies infectieuses de l’Hôpital de Fann », lit-on dans le communiqué.



Le ministre de la Santé indique que « son état clinique est stable et toutes les dispositions ont été prises pour identifier les personnes contactées et assurer leur prise en charge ».



S’agissant du premier patient de nationalité française confirmé positif hier, « son état de santé continue de s’améliorer », selon la même source qui signale qu’il est « actuellement hospitalisé au Service des Maladies Infectieuses de Fann ».



Un patient au cas suspect, de nationalité gambienne, venant d’Espagne et mis en quarantaine au service des Maladies Infectieuses et tropicales de Fann, a été libéré après les résultats des tests qui se sont révélés négatifs, selon le ministère de la Santé. Ce dernier invite les populations à la sérénité et au respect strict des mesures recommandées.



