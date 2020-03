Coronavirus: Un nouveau cas suspect de Covid-19 repéré à Louga

Un cas de Covid-19 a été enregistré hors de Dakar. L’individu vient de la région de Loug,a précisément dans la commune de Darou Moukhty. « Le patient est en isolement en ce moment dans une structure de santé de cette commune, en attendant les résultats des analyses de l’Institut Pasteur de Dakar », a indiqué la Rfm. Il s’y ajoute que « les laboratoires de Pasteur travaillent actuellement sur 9 prélèvements effectués sur des personnes qui présentent des signes douteux et qui ont été en contact avec les premiers patients déjà infectés ». Mais, informe-t-on, sur ces 9 prélèvements, seuls 4 cas sont jugés potentiels suspects et ces derniers sont aussi mis en état d’isolement. Sur ce, les résultats sont attendus au plus tard en fin de journée.



Par ailleurs, le deuxième cas confirmé de coronavirus au Sénégal a subi hier soir une opération de désinfection.

