Coronavirus: Un traitement inspiré de celui contre le paludisme Rédigé par La rédaction de leral... le 26 Février 2020 à 10:18 Un simple traitement à la chloroquine, médicament peu cher et sans danger, a montré des signes d'efficacité contre le Covid-19. Mais, des études complémentaires sont nécessaires.

CORONAVIRUS - Un banal traitement à la chloroquine, médicament couramment utilisé contre le paludisme, a montré des signes d'efficacité contre le coronavirus, a assuré ce mardi 25 février Didier Raoult, directeur de l'Institut Méditerranée Infection à Marseille, en s'appuyant sur les résultats d'une étude clinique chinoise. Pour autant, de nombreux scientifiques rappellent qu'on est encore loin d'un traitement à l'efficacité prouvée.



"Nous savions déjà que la chloroquine était efficace in vitro contre ce nouveau coronavirus et l'évaluation clinique faite en Chine l'a confirmé", explique le professeur Raoult, spécialiste des maladies infectieuses, en commentant la première publication sur cette étude clinique de trois chercheurs chinois dans la revue BioScience Trends.



"Finalement, cette infection est peut-être la plus simple et la moins chère à soigner de toutes les infections virales", ajoute le directeur de cet institut hospitalo-universitaire très impliqué dans la détection du nouveau coronavirus en France.



Rien n'est moins sûr pour autant. Depuis le début de l'épidémie, les médecins du monde entier cherchent un remède, notamment en utilisant des antiviraux et autres médicaments connus pour marcher sur des virus proches du coronavirus Sars-CoV2. Des essais cliniques sur plusieurs d'entre-eux sont notamment en cours en Chine. Mais il faudra attendre des semaines avant d'être certain de l'efficacité d'un traitement et qu'il soit reconnu par les autorités sanitaires. "Il faut faire des études en laboratoire et sur des personnes, mais on est loin de pouvoir dire qu'on peut utiliser la chloroquine pour traiter les patients atteints du coronavirus", a rappellé sur BFMTV le professeur Olivier Bouchaud, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Avicenne.



