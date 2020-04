Coronavirus à Madagascar: prise collective du remède présidentiel dans les écoles

Le président malgache a annoncé que le remède traditionnel -dont on ne sait toujours pas sa composition ni sur combien de personnes il a été testé- serait distribué gratuitement dans les établissements scolaires et devrait être ingéré par tous les élèves de 3e et de Terminale, les premiers à reprendre les cours ce mercredi après un mois d’arrêt. Un caractère obligatoire qui a poussé l’Académie malgache de médecine et quelques professeurs à exprimer publiquement leur réticence.



Cependant, malgré quelques ratés dans la capitale, la distribution a bien eu lieu. Près de 45 000 bouteilles (33cl) de la décoction ont été distribuées dans les trois principales villes touchées du pays : Antananarivo, Tamatave et Fianarantsoa. Et les élèves, ravis de trinquer sur les bancs de l’école, semblaient conquis.



« Allez, on y va tous ! Tchin tchin ! Et on boit directement hein ! » L’air enjoué, levant sa bouteille de Covid-Organics, Alain Ramananzato, le proviseur du lycée public de Nanisana trinque avec ses élèves de Terminale, tous masque au visage et bouteille du fameux remède à la main : « Allez, il faut tout finir ! Notre médicament, c’est pour renforcer les anticorps des élèves. Jusqu’à maintenant, tout le monde a accepté de boire notre boisson. Si quelqu’un ne veut pas le prendre, on note juste qui ne boit pas notre jus. Mais on ne peut pas forcer. »



Dans la salle de classe, Chantal Razafimanzato, la chargée de mission auprès du cabinet civil de la Présidence – Pôle éducation, observe attentivement : « Je suis là aujourd’hui pour faire le suivi pendant la distribution du Covid-Organics dans les lycées et collèges. Pour voir si tous les élèves prennent leur médicament. Et surtout si les élèves sont contents de prendre ce médicament. »



Et visiblement, c’est le cas. Tous se disent convaincus, comme Hasina et Romario, tous deux élèves de Terminale : « J’ai bu ça pour ne pas être malade. C’est obligatoire. Mais j’étais d’accord. Mes parents, ma famille, ils sont tous d’accord. » « Le goût, ce n’est pas sucré, c’est difficile à boire. Le président de la République avec quelques médecins, ont expliqué que c’est pour la sécurité de la santé et que ce remède malgache est efficace pour le coronavirus. Et j’ai confiance en Dieu. »