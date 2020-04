Coronavirus au Sénégal : 51 nouveaux cas, 11 cas communautaires, 19 guéris Le Sénégal a enregistré 51 nouveaux cas positifs au Covid-19 ce jeudi 30 avril 2020, selon le ministère de la Santé et de l’Action sociale, sur 1161 tests réalisés. Il s’agit de 40 cas contacts suivis et de 11 cas issus de la transmission communautaire à Mbao (1), aux Maristes (1), dans la région de Dakar, à Touba (8) et Mbacké (1), dans la région de Diourbel. Dix-neuf patients ont été déclarés guéris, selon la Directrice de la Santé, Marie Khémesse Ngom Ndiaye. Deux cas graves sont toujours pris en charge dans les services de réanimation de l’hôpital de Fann et de l’hôpital Principal. A ce jour, le Sénégal compte 933 cas positifs au Covid-19, dont 334 guéris, 09 décès, 01 évacué et 598 patients sous traitement.

Rédigé par leral.net le Jeudi 30 Avril 2020 à 11:28 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos