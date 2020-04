Coronavirus au Sénégal : Macky Sall " ne prône pas le confinement général" Le président de la République, Macky Sall, a accordé une interview à la chaîne Tv5 monde, après l’entretien qu’il a eu avec France 24 et RFI, vendredi dernier. Même s’il ne l’exclut pas, le chef de l’Etat s’est dit pas favorable au confinement général pour faire face au coronavirus.

"Au Sénégal, je ne prône pas le confinement général, parce que ce qui est possible dans certains pays notamment européens, n'est pas forcément applicable chez nous", a-t-il dit, parlant plutôt d'une "approche graduelle’’.

Il a toutefois, réaffirmé la possibilité de prendre des mesures encore beaucoup plus corsées pour faire face à la maladie.

"Nous avons décrété l'état d'urgence et le couvre-feu, mais nous pensons réaménager l'heure de ce couvre-feu et imposer le port du masque dans certains lieux publics, entre autre mesures", a-t-il, en effet, soutenu.



