Coronavirus au Sénégal: le patient français ne s’est jamais rendu à SOS Médecin Le patient français testé positif au Coronavirus et confirmé, hier lundi, par le ministre de la santé, ne s’est jamais rendu à SOS Médecin, qui a alerté les éléments du ministère de la Santé. Selon la Rfm, citant les responsables de la structure de santé, le malade a appelé SOS Médecin et un interrogatoire a été fait par téléphone. Le médecin lui a alors demandé porter un masque, de s’isoler, d’isoler sa famille, avant d’alerter les autorités du ministère. « Le malade n’est jamais venu à SOS Médecin et le médecin traitant ne s’est pas rendu chez lui », précise la structure de santé.

Rédigé par leral.net le Mardi 3 Mars 2020 à 12:28 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos