Coronavirus au Sénégal : « nous avons une capacité de plus de 259 lits » (Ministre) Le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, a levé les inquiétudes, après les informations selon lesquelles le centre hospitalier de Fann, spécialisé dans la prise en charge des maladies infectieuses, n’a qu’une capacité de 12 lits pour prendre en charge les malades du coronavirus.

« D’abord, il faut dire que le centre de Fann n’a pas 12 lits. C’est un centre de traitement qui a été construit dans le centre de Fann, après Ebola, qui a une capacité d’accueil de 12 lit, et qui est extensible à 30 lits. Maintenant, l’hôpital de Fann compte plusieurs autres services qui ont chacun une certaine capacité d’accueil. Mais au-delà de Fann, à l’hôpital Principal, Idrissa Pouye, Dalal Diam et autres, il y a des espaces aménagés pour recevoir les malades du coronavirus. Au total ce sont 259 lits. Cela, compte non tenu, du nouveau hôpital de Diamniadio, qui n’est pas encore ouvert et qui a une capacité de 100 lits, que nous mettons en réserve, en cas de besoin », a précisé Abdoulaye Diouf Sarr dans l’émission Grand Jury, ce dimanche, sur la Rfm.

