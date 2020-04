Coronavirus : des tests aléatoires effectués à partir de la semaine prochaine Les autorités sanitaires cherchent à freiner les cas de contaminations issues de la transmission communautaire. Une des solutions sera de faire des tests aléatoires sur des personnes pas considérées comme des cas suspects au préalable.

Rédigé par leral.net le Lundi 13 Avril 2020 à 14:03 | | 0 commentaire(s)|

« Nous allons revoir la définition de cas et élargir l’éventail des cas. Le deuxième axe sera de passer à la phase active avec des tests aléatoires qui seront effectués sur d’autres malades, pas du covid 19, qui viendront en consultations dans les structures sanitaires. Nous en avons discuté lors de la dernière réunion du comité national de lutte contre le covid-19. Des instructions ont été données aux différents médecins des centres hospitaliers régionaux et cela va démarrer d’ici la semaine prochaine », a dit le docteur Aloyse Waly Diouf sur la Rfm.

