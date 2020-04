Coronavirus: "je suis l'infirmière qui débranche l'appareil respiratoire pour permettre aux patients de mourir en paix"

Mais les équipes médicales sont confrontées à des décisions difficiles lorsqu'elles doivent débrancher ces appareils respiratoires pour ceux qui ne vont pas mieux.



L'accès à un respirateur peut faire la différence entre la vie et la mort pour certains patients sévèrement atteints de Covid-19.



Les respirateurs les aident à faire entrer l'oxygène dans les poumons - et à en faire sortir le dioxyde de carbone - lorsqu'ils ne peuvent pas le faire eux-mêmes.



Mais ces appareils respiratoires ne peuvent pas tous les sauver, et les équipes médicales du monde entier sont confrontées à des décisions difficiles lorsqu'elles doivent arrêter le traitement de patients atteints de coronavirus qui ne vont pas mieux.



" Arrêter le respirateur est émotionnellement très traumatisant et douloureux. Parfois, j'ai l'impression d'être en quelque sorte responsable de la mort de quelqu'un ", explique Juanita Nittla.



Elle est l'infirmière en chef de l'unité de soins intensifs (ICU) du Royal Free Hospital de Londres.



Née dans le sud de l'Inde, Nittla travaille depuis 16 ans pour le Service national de santé en Angleterre, en tant qu'infirmière spécialisée en soins intensifs.



" Arrêter les respirateurs fait partie de mon travail ", a déclaré l'infirmière, âgée de 42 ans, à la BBC pendant son jour de congé.









BBC Afrique