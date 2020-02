Coronavirus : l’Algérie, le Maroc et la Tunisie rapatrient leurs ressortissants Alors qu’au Sénégal, le Président Macky Sall parle d'un problème de moyens pour ramener ses ressortissants au bercail, les pays du Maghreb ont tous rapatrié les leurs coincés à Wuhan, ville chinoise, épicentre du Coronavirus.

Selon « Jeune Afrique », le président Abdelmadjid Tebboune a fait rapatrier 36 ressortissants algériens de Wuhan. Dix ressortissants tunisiens ainsi qu’un nombre non précisé de Libyens et de Mauritaniens ont également été évacués à bord de l’appareil d’Air Algérie « à la demande des autorités de leur pays », a indiqué un communiqué de la présidence algérienne. Les rapatriés seront maintenus à l’isolement pendant 15 jours à l’hôpital spécialisé dans les maladies infectieuses d’Alger.



L’avion qui s’était rendu dimanche à Wuhan transportait par ailleurs un don de l’Algérie à la Chine comprenant 500 000 masques à trois couches, 20 000 lunettes de protection et 300 000 gants.



Rabat a également rapatrié 167 Marocains qui se trouvaient à Wuhan. Un avion de la compagnie nationale Royal Air Maroc (RAM) a atterri ce lundi matin à l’aéroport de Benslimane, entre Rabat et Casablanca. Accompagnés par des équipes médicales, ces ressortissants ont été conduits vers des sites dédiés, dont les hôpitaux Sidi Saïd à Meknès et Mohamed V à Rabat, où ils resteront en observation pendant 20 jours.



En raison de l’absence de vols directs entre la Tunisie et la Chine, un avion jordanien a rapatrié trois étudiants tunisien vivant à Wuhan, parmi 71 personnes de différents pays arabes. L’appareil a atterri le 1er février à l’aéroport de la Reine Alia, en Jordanie.



