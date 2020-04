Coronavirus : l'Élysée n'exclut pas de reconfiner en cas de deuxième vague épidémique après le 11 mai

«Il ne faut pas remettre en cause cet effort par un retour trop précipité»

Reste que la fameuse «deuxième vague» épidémique, tant redoutée par les autorités françaises - et déjà constatée dans certains pays comme la Chine ou Singapour -, fait partie des risques. Preuve que cette hypothèse est prise au sérieux par l'Élysée : l'entourage d'Emmanuel Macron n'exclut pas de «resserrer la vis» par un éventuel reconfinement après le 11 mai. «Tout doit être pensé, y compris les scénarios négatifs comme celui-là», reconnaît un conseiller.



«La glace est fine et on n'a pas envie de faire des étapes en arrière», a d'ailleurs confirmé le président de la République, en marge d'un déplacement dans le Finistère ce mercredi après-midi. «C'est un effort inédit qu'on a demandé à la nation. Donc il ne faut pas remettre en cause cet effort par un retour trop précipité ou une volonté de dire 'tout ça est derrière nous'», a encore prévenu le chef de l'État, depuis le magasin «Super U» de la commune de Saint-Pol-de-Léon.



Certains proches du président comparent le déconfinement à l'après-Guerre

Selon Emmanuel Macron, «le confinement (...) a évité que (le virus) se diffuse partout dans le pays». «C'est pour ça qu'il faut, partout, être très prudent. Et c'est vrai qu'il y aura peut-être, sur certains sujets, des étapes qui pourront se passer plus vite dans les endroits où le virus ne s'est pas répandu », a-t-il détaillé, invitant les Français à «garder les éléments de la prudence» et à «garder tout ce qu'on a appris à faire, tant que le virus tourne dans le pays» et en Europe.



Soucieux de réussir à contenir la crise économique sans relancer la crise sanitaire pour autant, l'exécutif a donc décidé de se donner du temps. Il faut dire que l'équation est loin d'être simple. D'autant que, pour ne rien arranger, l'immunisation massive de la population a été écartée, faute de vaccin ou de traitement viable. D'où cette comparaison d'un proche du président, pour qui le chantier du déconfinement est similaire à... celui de l'après-Guerre.



