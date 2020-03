Coronavirus: l'Institut Pasteur notifie au Ministère de la Santé et de l'Action sociale, 2 autres nouveaux cas de patients testés positifs

Rédigé par leral.net le Mercredi 4 Mars 2020 à 19:49 | | 0 commentaire(s)|

Le Sénégal enregistre 4 cas de coronavirus. Deux autres cas sont confirmés, ce mercredi, par le ministère de la Santé. Il s’agit en effet d’une femme de 68 ans, par ailleurs épouse du patient testé positif, hier mardi, et un autre patient, une ressortissante anglaise de 33 ans, arrivée à Dakar le 24 février dernier.



Le ministère renseigne que les deux patients ont été transférés au service des maladies infectieuses de l’hôpital de Fann.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos