Coronavirus : la Royal Air Maroc suspend ses vols sur Dakar

Rédigé par La rédaction de leral.net le 15 Mars 2020 à 09:18

La compagnie aérienne, Royal air Maroc (RAM) a suspend ses vols à destination du Sénégal et de nombreux autres pays. C’est ce qui ressort d’un communiqué qui note que « en application de la décision du gouvernement du Royaume du Maroc, Royal Air Maroc (RAM) annonce la suspension, jusqu'à nouvel ordre, de tous ses vols à destination et en provenance de plusieurs pays ». L'Autriche, la Suisse, le Danemark, la Suède, la Grèce, la Turquie, l'Arabie Saoudite, le Liban, l'Égypte, le Canada et le Brésil, la Tunisie, la Jordanie, le Sénégal, le Mali, le Tchad, la Mauritanie et le Niger, sont les pays concernés, selon le communiqué. Le Maroc compte 17 cas confirmés et un mort du coronavirus.