Coronavirus: la députée Margaret Ferrier qui a voyagé avec COVID ne fera face à aucune autre action de la police du Met

Margaret Ferrier, la députée qui a voyagé de Londres en Écosse après avoir été testée positive pour le coronavirus, ne fera face à aucune autre action de la police métropolitaine.



Scotland Yard a déclaré avoir pris la décision de ne pas prendre d'autres mesures car la réglementation sur l'auto-isolement en Angleterre est entrée en vigueur après son test.



Cependant, ils ont renvoyé l'affaire à la police écossaise.



Mme Ferrier, la députée de Rutherglen et Hamilton West, a commencé à éprouver des «symptômes légers» du COVID-19 le 26 septembre et a passé un test.



Deux jours plus tard, le politicien «se sentait beaucoup mieux» et a donc pris un train pour Londres avant de prendre la parole dans un débat à la Chambre des communes.



Elle a découvert qu'elle était positive pour le coronavirus après avoir prononcé son discours au parlement, mais a quand même décidé de parcourir des centaines de kilomètres pour rentrer chez elle en train jusqu'à Glasgow le lendemain, le 29 septembre.



La police métropolitaine a examiné si Mme Ferrier avait enfreint les règles sur les coronavirus , qui obligent légalement les gens à s'auto-isoler s'ils sont testés positifs.