Coronavirus: la situation dans le monde...Les USA dépassent la barre des 42.000 morts, la Chine déclare 11 nouveaux cas et la faim menace l'Afrique de l'Ouest. Rédigé par La rédaction de leral.net le 21 Avril 2020 à 14:02 Depuis plusieurs semaines, le monde entier fait face à la crise sanitaire sans précédent de la pandémie du Covid-19. Découvrez le bilan des pays les plus touchés par l'épidémie de coronavirus ce lundi 20 avril 2020. On recense plus de 2,4 millions de cas dans le Monde et plus 170.000 décès dû au Covid-19. Les Etats-Unis dépassent la barre des 42.000 morts, la Chine déclare 11 nouveaux cas et la faim menace l'Afrique de l'Ouest.





Ce mardi 21 avril, le virus Covid-19 touche 2.478.634 cas confirmés et a fait au total 170.389 morts dans le monde. Alors que l'épidémie de Coronavirus s'étend dans le monde entier et que le nombre de personnes contaminées ne cesse d'augmenter, l'OMS réitère ses alertes en cas de déconfinement hâtif rappelant que le déconfinement n'est pas la fin du Covid-19.



Les Etats-Unis comptent ce mardi 21 avril 787.901 cas recensés, le pays est désormais celui qui compte le plus de personnes infectés, dépassant l'Espagne et l'Italie. On dénombre ce jour 1.433 morts en 24h (1.997 hier), soit 42.094 décès au total. C'est à New York que la pandémie sévit le plus. L'état déclare plus de 14.600 décès.



Donald Trump annonce ce lundi 20 avril que les Etats-Unis allaient suspendre toute l'immigration « Au regard de l’attaque de l’Invisible Ennemi, et face à la nécessité de protéger les emplois de nos GRANDS citoyens américains, je vais signer un décret présidentiel suspendant l’immigration aux Etats-Unis », a écrit le président dans la soirée.



La Chine déclare 11 cas de nouvelles contaminations dont 4 importés et 37 cas asymptomatiques. Ce mardi 21 avril, la Chine dénombre 83.849 cas recensés et 4.636 morts, aucun décès ces dernières 24h déclarés.



En France, selon le dernier bilan communiqué par les autorités sanitaires concernant la pandémie de COVID-19, on recense près de 114.657 cas recensés et 20.265 morts au total (12.513 décès en hôpital et 7.752 dans les centres sociaux et médico-sociaux dont les Ehpad). On compte ce lundi 20 avril, 444 décès en hôpital en 24h (227 hier) et 103 décès en centre médico-sociaux dont Ehpad, soit au total 547 morts en France en 24h.



On comptabilise 5.683 personnes en soins intensifs en réanimation (5.744 hier). Un chiffre en baisse pour la 12e journée consécutive. Le nombre de cas graves passés en réanimation ce jour est de 208 personnes, soit -61 en tenant compte des sorties. On recense ce jour 30.584 personnes hospitalisées dont 1465 nouveaux patients et un bilan de -26 personnes en tenant compte des sorties. Emmanuel Macron a annoncé une prolongation du confinement jusqu'au 11 mai avec ouverture des écoles à cette date.



Côté Italie, la poursuite du confinement est prolongé jusqu'au 3 mai. Le bilan du nombre de morts reste sur un haut plateau. On compte 454 décès de plus en 24h (433 la veille) ce lundi 20 avril, portant le nombre de morts à 24.114 au total depuis le début de l'épidémie. Le nombre total de cas recensés est de 181.228. La reprise des écoles est prévue pour la rentrée de septembre.



Côté Royaume-Uni, on recense ce lundi 20 avril 449 décès en 24h contre 596 décès la veille, soit 16.509 morts au total, le bilan le plus faible depuis deux semaines. Le nombre de cas recensés est désormais de 124.743. Le pays a prolongé jeudi son confinement d'au moins 3 semaines.



L'Espagne passe sous la barre des 400 morts en 24h, le bilan le plus bas depuis 4 semaines. Elle passe au dessus des 200.000 cas ce lundi 20 avril. Le virus a causé la mort de 399 personnes de plus en 24 heures (410 la veille), soit 20.852 au total. L'Espagne est le second pays le plus touché au monde en terme de morts et de cas recensés avec plus de 200.210 personnes. Le pays prolonge son confinement jusqu'au 9 mai inclus en assouplissant cependant les mesures pour les enfants.



L'Iran recense 91 décès en 24h, soit 5.209 exactement au total. Le pays comptabilise actuellement 83.505 cas déclarés ce lundi 20 avril, Le pays a décidé de lever partiellement son confinement en permettant la reprise des activités à faible risque pour sauver l'économie alors que l'épidémie et le nombre de décès continuent de grimper. Ls écoles et universités, restaurants, hôtels, centres sportifs et culturels restent fermés pour l'instant.



L'Allemagne déclare l'épidémie "sous contrôle et gérable". Le pays compte ce mardi 21 avril, 147.065 cas recensés pour 4.862 décès. En Allemagne, le confinement est prolongé jusqu'au 4 mai. Les commerces de moins de 800m2 ont rouvert ce lundi 20 avril. Mais ce n'est qu'à partir du 4 mai, que les écoles et lycées pourront rouvrir progressivement. Les grands rassemblements restent interdits jusqu’au 31 août. Berlin annonce ce lundi prendre en charge le coût hospitalier des patients français pris en charge dans le pays.



Au Brésil, le pays fait état de 40.743 cas recensés et 2.587 décès ce mardi 21 avril. Cependant, ces données seraient largement sous-évaluées. Jair Bolsarino a manifesté ce lundi pour le déconfinement du pays, considérant le Covid-19 comme une simple grippette.



La Suisse annonce un déconfinement lent et progressif à partir du 27 avril. D'abord les coiffeurs, médecins, crèches et jardineries suivi ensuite le 11 mai par les écoles et autres magasins. Viendront ensuite les établissements pros et secondaires, les universités, les musées, les zoos et bibliothèques à partir du 8 juin. Le pays compte ce mardi 21 avril, 1.429 décès pour 27.944 cas déclarés.



Au Japon, le premier ministre japonais a annoncé l'extension de l'état d'urgence à l'ensemble de l'archipel. Le pays compte 11.135 cas recensés au total et 263 décès ce mardi 21 avril. Des médecins tirent la sonnette d'alarme exultant les autorités à davantage de mesures.



La Belgique recense à ce jour 39.983 personnes infectées par le Covid-19. Ce mardi 21 avril, les autorités sanitaires déclarent 5.828 décès (+145 en 24h). Le confinement est prolongé jusqu'au 3 mai.

Au Danemark, les écoles rouvrent partiellement. Il s'agit du premier pays européen à rouvrir ses crèches et ses écoles maternelles et primaires. Les cours n'ont repris que dans la moitié des communes danoises et 35% des établissements de Copenhague, les autres ayant demandé un délai supplémentaire pour s'adapter aux règles se sécurité sanitaire mais tous les établissements devront être rouvert au 20 avril. Le pays qui a réagit rapidement, compte un nombre de cas et décès relativement faible : 7.711 cas et 364 décès.



En Autriche, le déconfinement a commencé. Les petits commerces de moins de 400 m2 et les parcs et jardins peuvent rouvrir. Dès le 1er mai, ce sera au tour de tous les magasins et les coiffeurs, suivi mi-mai des hôtels et restaurants. Les grands rassemblements restent interdits au moins jusqu'en juillet et les écoles restent fermés jusqu'à mi-mai. Le port du masque est obligatoire. Le pays compte actuellement 14.795 cas recensés et 470 décès.



La Suède passe la barre des 1.000 morts ce jour. On compte ce mardi 21 avril 14.777 cas infectés et 1.580 décès (+40 en 24h). C'est l'un des rares pays à ne pas avoir choisi l'option confinement mais des recommandations.



Le Maroc prolonge son confinement jusqu'au 20 mai. Le pays compte 3.046 cas recensés mais peu de tests sont réalisés. Le pays déplore actuellement 143 décès (+2 en 24h).



En Algérie, le pays africain dénombrant le plus de décès, le confinement est prolongé jusqu'au 29 avril. On dénombre ce mardi 21 avril, 2.718 cas recensés et 384 décès dû à l'épidémie.

En Russie, l'épidémie augmente fortement avec 6.060 nouveaux cas déclarés ce dimanche. Le pays compte désormais 47.121 cas détectés pour 405 morts. Un nouvel hôpital à l'image de la version chinoise s'achève. Il accueillera dès aujourd'hui les premiers patients.



Au Portugal, l’état d’urgence, décrété le 18 mars est amené à durer plusieurs mois préviennent les autorités. On compte ce mardi 21 avril, 20.863 cas et 735 morts (+21 en 24h). Le Portugal a décidé mercredi 1er avril de prolonger l'état d'urgence imposé afin de lutter contre la pandémie de coronavirus. Le Portugal régularise ses sans-papiers pour les protéger.

L'Irlande passe en confinement total ce samedi 28 mars pour sauver le plus de vies possible et ce, jusqu'au 12 avril au moins. On compte ce mardi 21 avril 15.652 cas détectés et 687 morts.



En Haïti, la situation promet d'être catastrophique. Ce pays ne compte que 124 lits en soin intensifs pour 11 millions d'habitants. Le Président a décrété l'état d'urgence sanitaire, demande à la population de limiter leurs déplacements au strict minimum et impose un couvre-feu de 20h à 5h.

L’épidémie se développe en Afrique. L'Afrique du Sud qui compte 3.300 cas recensés ce dimanche et 58 morts. La faim menace plus de 50 millions de personnes en Afrique de l'Ouest.



En Inde, le premier ministre Narendra Modi a annoncé un confinement total de trois semaines pour ses 1,3 milliard d’habitants, lors d’une allocution télévisée ce mardi 23 mars. L'Inde compte ce mardi 21 avril, 18.658 cas recensés et 592 morts.



Côté Corée du Sud, on constate une nouvelle augmentation des cas infectés au Covid-19. Le pays compte ce mardi 21 avril, 10.683 cas pour 237 décès recensés (+3 en 24h).

