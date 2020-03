Coronavirus: le Président Macky Sall réaffirme son soutien et sa solidarité aux Sénégalais établis dans les pays touchés Le président de la République, Macky Sall, a réitéré son soutien et sa solidarité aux Sénégalais établis dans les pays les plus touchés par le coronavirus. Le chef de l’Etat qui a fait cette déclaration, hier, au cours de la réunion du Conseil des ministres, a demandé aux services consulaires dans ces pays d’apporter toute l’assistance nécessaire aux concernés. Le Sénégal n’a jusque-là rapatrié aucun de ses ressortissants, résidant dans les pays les plus touchés. Hier, un Sénégalais autochtone qui est rentré d’Italie le 26 mars dernier, a été contrôlé positif au coronavirus, portant le nombre de malades au Sénégal à 3, selon le ministère de la Santé.

