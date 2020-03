Coronavirus : le centre d’isolement militaire de Touba livré demain Annoncé la semaine dernière, le centre d’isolement militaire de Touba devrait être livré demain selon la Rfm. Des centaines de militaires s’activent sur les lieux, sur la route de l’héliport, à Touba. Il devra servir notamment à héberger les personnes mises en quarantaine,dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus. Touba est actuellement la ville la plus touchée du Sénégal par le Covid-19. Un émigré rentré d’Italie le 7 mars dernier, y a contaminé 20 personnes, dont ses deux épouses et son bébé de 2 ans. Le centre de santé de Darou Marnane accueille actuellement 14 malades du coronavirus.

