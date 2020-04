Coronavirus: les États-Unis deviennent le pays le plus touché au monde

L'Italie enregistre jusqu'ici 20 000 morts liées au virus, mais avec une population cinq fois moins importante que celle des États-Unis.

Les États-Unis sont aussi le pays le plus touché par les contaminations avec plus de 500 000 personnes atteintes.



Vendredi, ils étaient devenus le premier pays au monde à dépasser les 2 000 morts du nouveau coronavirus en une journée, avec 2 108 décès supplémentaires enregistrés en 24 heures.



L'Etat de New York est l'épicentre de la pandémie aux États-Unis. Samedi, le maire de New York, Bill de Blasio, a annoncé que les écoles publiques resteraient fermées jusqu'à la fin de l'année scolaire.

