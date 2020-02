Accueil Envoyer Partager sur facebook Coronavirus: plus de 560 morts en Chine Rédigé par La rédaction de leral.net le 6 Février 2020 à 08:05 Le nombre de contaminés a dépassé les 28 000, et l’épidémie ne semble pas ralentir, au contraire. Les autorités locales de la province du Hubei reconnaissent être dépassées.

Le bilan de l’épidémie provoquée par le nouveau coronavirus en Chine continentale a atteint 563 morts, après l’annonce jeudi 6 février de plus de 70 nouveaux décès. Le point sur les derniers développements.

Plus de 70 nouveaux décès en 24 heures

L’épidémie de coronavirus a fait 563 morts en Chine continentale depuis qu’elle s’y est déclarée, ont annoncé jeudi les autorités sanitaires chinoises, qui ont rapporté 73 décès supplémentaires liés au virus au cours de la journée de mercredi, dont 70 dans la province du Hubei.

Dans un communiqué, la Commission nationale de la santé a déclaré que 3 694 cas de contamination supplémentaires ont été recensés au soir du 5 février, portant à 28 018 le nombre total de patients dans le pays.

A Wuhan, insuffisance de moyens

Près de 3 000 de ces contaminations ont été recensées dans la seule province du Hubei, épicentre de l’épidémie, et en particulier à Wuhan, la principale ville.

Un responsable local, Hu Lishan, a prévenu mercredi que malgré la construction d’un nouvel hôpital et la conversion de bâtiments publics en établissements de soin, il y avait toujours une pénurie « grave » de lits pour accueillir les milliers de patients. Manquent aussi des « équipements et matériels » médicaux, a-t-il expliqué devant des journalistes, ajoutant que l’administration cherchait à transformer des hôtels et écoles de Wuhan en centres de santé.

Le nombre de cas déclarés de coronavirus à bord d’un paquebot maintenu en quarantaine au large de Yokohama, au Japon, a doublé jeudi, à 20, ont indiqué les autorités sanitaires. Les médecins ont testé 273 personnes parmi les 3 700 personnes à bord du navire, après que la maladie eut été détectée chez un homme qui était descendu de ce même paquebot à Hong Kong en janvier.

Le Diamond Princess, qui avait jeté l’ancre au large de Yokohama lundi soir, a eu le droit jeudi de venir à quai se ravitailler et débarquer ses passagers malades. L’opération a donné lieu à de fortes mesures de précaution, les responsables accueillant ces patients vêtus de combinaisons les protégeant entièrement, masque sur la bouche et casque compris. Les passagers qui sont descendus l’ont fait par une passerelle recouverte d’une toile blanche, si bien que les journalistes n’ont pas pu les photographier ou les filmer.

Des passagers, informés qu’ils devraient peut-être rester à bord 14 jours même si leur test s’est révélé négatif, se sont montrés à leur balcon, certains saluant les caméras, tandis que d’autres prenaient des photos.

565 morts du coronavirus au 6 février 2020

Ce tableau présente les cas d'infections confirmées et les cas mortels de coronavirus dans le monde. Dernière mise à jour le 06/02/2020 à 02 h 34.

Lemonde.fr

