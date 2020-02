Coronavirus: un nouveau-né contaminé à Wuhan, 30 heures après sa naissance

L'infection d'un nouveau-né par le nouveau coronavirus a été confirmée dans la ville de Wuhan, épicentre de l'épidémie, 30 heures seulement après sa naissance, a annoncé mercredi un hôpital local.



L'enfant, né le 2 février, est la personne la plus jeune à avoir été diagnostiquée comme atteinte par le nouveau coronavirus. Sa mère a aussi été testée positive au virus avant son accouchement, a précisé l'Union Hospital affilié à l'Ecole de médecine Tongji de l'Université de la science et de la technologie de Huazhong.



Selon des experts médicaux, il s'agirait d'un cas de transmission mère-enfant du nouveau coronavirus.



Le bébé, pesant 3,25 kg à sa naissance, se trouve dans un état stable et a été mis sous observation.