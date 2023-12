Corps de la paix américain : Trente nouveaux volontaires prêtent serment

Selon un communiqué de presse, la prestation de serment s’est déroulée en présence de la directrice/pays du Corps de la paix américain au Sénégal, Jo Anne Yeager Sallah, et du ministre, secrétaire général du Gouvernement, Abdoul Latif Coulibaly.



«Le nouveau groupe de 30 volontaires vient de compléter une formation linguistique, technique et culturelle de onze semaines au centre régional de formation de Thiès. Dans les jours qui suivront la cérémonie, ces nouveaux volontaires prendront officiellement service auprès de leurs homologues sénégalais. Seize (16) parmi eux travailleront dans le programme agriculture et les quatorze (14) autres dans le programme environnement », précise-t-on. Selon la même source, depuis l’arrivée des premiers volontaires américains au Sénégal, il y a exactement 60 années, plus de 4.200 volontaires ont servi dans les différentes régions du pays dans les domaines de l’agriculture, de l’environnement, du développement économique communautaire et de la santé.



En effet, les autorités sénégalaises et américaines ont signé en 1963 le protocole d’accord autorisant le Corps de la Paix américain à intervenir au Sénégal. Depuis lors, le Sénégal accueille des volontaires qui viennent apporter leur concours au développement du pays.



Le choix des domaines d’intervention est opéré sur la base des besoins exprimés par le gouvernement du Sénégal, tandis que les affectations dans les villages et villes sont effectuées de concert avec les services techniques de tutelle. Les volontaires du Corps de la paix américain sont présents et travaillent dans 10 des 14 régions du Sénégal.

Adou FAYE

Trente (30) nouveaux volontaires du Corps de la paix américain ont prêté serment, le 8 décembre 2023, en présence de l’Ambassadeur des États-Unis d’Amérique au Sénégal, Michael Raynor.Source : https://www.lejecos.com/Corps-de-la-paix-americain...