Corps non-concernés par le couvre-feu : Aly Ngouille Ndiaye élargit la liste

Rédigé par leral.net le Mercredi 25 Mars 2020

Le couvre-feu, assorti de l’état d’urgence décrété sur toute l’étendue du territoire, décrété lundi soir par le président Macky Sall, ne sera pas appliqué sur tout le monde. Le ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, a décidé d’exempter certaines personnalités dont des avocats, huissiers, notaires, et commissaires-priseurs. Voici in extenso l’arrêté ministériel.



